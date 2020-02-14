с чего всё началось

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств. Соответствующее поручение появилось после того, как он провел совещание по вопросу совершенствования онкологической медицинской помощи, говорится на сайте правительства.

Политика Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну «Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.

Шоу-бизнес Собчак выложила фото с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.

Происшествия Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.

Армия и оружие Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.

Футбол Экс-футболист российской сборной Торбинский переехал в США Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России и футболу Дмитрий Торбинский теперь живет в США и занимается тренерской работой.

Общество Эксперт прокомментировал начало сборки первого серийного Ил-114-300 Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал начало сборки первого серийно производимого самолёта Ил-114-300.

Общество Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.

Общество В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Политика Зеленский и Путин провели телефонный разговор По сообщению пресс-службы офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Энергетика В Иране заявили о готовности продавать нефть Белоруссии Тегеран готов вести переговоры с Минском и продавать белорусской стороне нефть, заявил посол Ирана в Белоруссии Саид Яри.

Космос NASA вновь перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС Американское Национальное управление аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что переносит старт ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus, который должен был отправиться к МКС, передает "Интерфакс".