с чего всё началось

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств. Соответствующее поручение появилось после того, как он провел совещание по вопросу совершенствования онкологической медицинской помощи, говорится на сайте правительства.

Политика В Турции усилили меры безопасности посольства России Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.

Политика Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Космос NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1» Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.

Здоровье Врачи назвали храп предвестником опасной болезни Люди, которые храпят, сталкиваются с задержкой дыхания во сне. Порой, «паузы» в нем доходят до 10 секунд, что вредит организму.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Футбол Кокорин согласился поиграть в «Сочи» Кирилл Логинов, агент Кокорина, подтвердил, что его клиент все-таки остановился на варианте продолжения карьеры в ФК «Сочи», где проведет остаток текущего сезона на правах аренды, сообщает «Фонтанка».

Политика Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2» Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Политика Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.