Здоровье

РБКРБКМишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств. Соответствующее поручение появилось после того, как он провел совещание по вопросу совершенствования онкологической медицинской помощи, говорится на сайте правительства.
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Премьер также поручил министерствам до 12 марта представить предложения о возможности отмены ограничений по ряду лекарств, говорится в сообщении на сайте
 российского правительства.
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