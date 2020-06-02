с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения РФ сохранить коечный фонд "на случай возобновления роста заболеваемости населения". Об этом говорится на сайте правительства.

Экономика ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей. 7

Политика Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля. 10K

Общество Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса В Минобороны России выбрали волонтеров для проверки вакцин от вируса, как говорит ведомство 45 мужчин и 5 женщин военнослужащих страны отобрали для проверки вакцины. 1,6K

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 472

Политика США начали расследование импорта ванадия из России и Китая Министерство торговли США начало расследования импорта ванадия из России и Китая, в частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны. 3

Политика Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV. 32

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 713

Общество Минобороны перенесло военные сборы студентов На фоне распространения коронавируса Минобороны перенесло проведение летних военных сборов для студентов, традиционно проходящих в июле–августе, на более поздний срок.

Общество Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter. 55

Общество Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 224

Общество Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте. 80

Общество Вильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву Настоящее лето с теплой погодой придет в Москву в четверг, 4 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 16

Футбол Опубликован календарь чемпионата России по футболу Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.

Кино Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска» Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix. 29

Армия и оружие В России определили условия применения ядерного оружия Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия. 1,8K

Политика В МИД прокомментировали идею вести переговоры по Донбассу без России Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова вести переговоры по Донбассу без России не имеет никаких перспектив, это очередная имитация активности со стороны Киева вместо того, чтобы серьезно заняться выполнением минских соглашений, сказал РИА Новости источник в МИД РФ. 1,1K