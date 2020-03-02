Говоря о начале очередного бюджетного цикла, премьер-министр отметил, что "бюджет на ближайшие три года - это один из основных инструментов для достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов".

с чего всё началось

Нужно предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить задачи, которые поставит перед правительством РФ президент Владимир Путин в своём послании.

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.

Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски

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