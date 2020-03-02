Общество
ИзвестияМишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
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Нужно предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить задачи, которые поставит перед правительством РФ президент Владимир Путин в своём послании.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельREGNUM 01:54
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