Нужно предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить задачи, которые поставит перед правительством РФ президент Владимир Путин в своём послании.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Политика Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Авто Эксперты назвали главные недостатки ОСАГО Напомним, что издание speedme.ru ранее уже писало, что с 8 марта страховщики смогут записывать информацию о наличии у автомобилиста полиса добровольного автострахования на обратной стороне полиса ОСАГО.

Политика Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.

Общество Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.

Происшествия Трое журналистов «Sputnik Турция» освобождены Задержанные в Анкаре три журналиста «Sputnik Турция» освобождены. Турецкая прокуратура не нашла в их действиях состава преступления.

Политика Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Биатлон МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова Международный Олимпийский Комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Экономика Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы Прошлая неделя завершилась для российского рынка обвалом. В пятницу падение РТС превысило 7%, а индекс Мосбиржи падал темпами выше 5%.

Культура Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже 61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.