Общество
ИзвестияМишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
Читать в источнике
Оценить12
Нужно предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить задачи, которые поставит перед правительством РФ президент Владимир Путин в своём послании.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельREGNUM 01:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Политика
Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами
Президент России Владимир Путин заявил,что Россия не собирается вступать в военные конфликты и создает ситуацию, при которой у других стран такого желания тоже не возникает.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Происшествия
Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье
Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.
Происшествия
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Экономика
Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Шоу-бизнес
Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Иранский чиновник умер из-за коронавируса
В Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад, передает IRNA.
Общество
Гидрометцентр сообщил об аномальных температурах в марте
Метеорологи отметили, что на всей территории страны стоит ожидать температуры выше нормы.
Энергетика
Поставки нефти из России в Белоруссию упали на 76%
Отмечается, что за первые два месяца 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию составили 709,14 тыс. тонн.
Здоровье
В больницах Хайнаня осталось 15 пациентов с коронавирусом
В госпиталях провинции Хайнань по данным на 1 марта 2020 года остаётся всего 15 пациентов с коронавирусом.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.