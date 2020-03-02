Нужно предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить задачи, которые поставит перед правительством РФ президент Владимир Путин в своём послании.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.

Общество TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.

Происшествия В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Общество В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.

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Происшествия Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.

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Футбол Сочи — Арсенал (Тула) 1:2 В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.

Общество Иранский чиновник умер из-за коронавируса В Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад, передает IRNA.