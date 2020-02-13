Ипотечная ставка остается высокой и не способна улучшить жилищные условия граждан, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава российского правительства отметил, что ипотека в 9% остается высокой, ставка должна быть ниже 8%.

Политика Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.

Общество Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России Обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Армия и оружие «Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16 Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Т-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Армия и оружие Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.

Космос Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.