Экономика
ФАНМишустин потребовал снизить ставку по ипотеке
Ипотечная ставка остается высокой и не способна улучшить жилищные условия граждан, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава российского правительства отметил, что ипотека в 9% остается высокой, ставка должна быть ниже 8%.
Читать в источнике
Оценить2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Армия и оружие
Момент уничтожения истребителя саудовских ВВС сняли на видео
Футбол
РФС решил не наказывать Тарасова за шутку про коронавирус
Российский футбольный союз (РФС) принял решение не наказывать российского нападающего Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус.
Происшествия
Спектакль в театре «Лицедеи» прошел без попавшего в ДТП худрука
Спектакль в петербургском театре «Лицедеи» прошел без попавшего в аварию художественного руководителя Виктора Соловьева.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Политика
Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Кино
Премьера фильма «Калашников» состоялась в Ижевске
Общество
Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров
Футбол
Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»
15 февраля в Норидже (Великобритания) на стадионе «Карроу Роуд» команды «Норвич» и «Ливерпуль» встретились в рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Армия и оружие
«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16
Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Т-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»
«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Армия и оружие
Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Происшествия
В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра
В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Космос
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.
Экономика
Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз
Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285
Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess увеличилось до 285.
Биатлон
Норвежец Бе раскритиковал Логинова за победу на чемпионате мира
Технологии
Определены опасные приложения почти для всех пользователей
Мобильные приложения оказываются опасными для многих пользователей интернета.
Авто
Очередь на новый Suzuki Jimny достигла 10 месяцев
В Японии в 2019 году ежемесячно объемы реализации Suzuki Jimny достигали в среднем 3 425 единиц.
Общество
Смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса могут ввести в Китае
В Китае в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом COVID-2019 и искажает данные о состоянии заболевшего.