Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что нынешняя ставка по ипотеке завышена и необходимо искать возможности для её снижения. Как отмечали в ЦБ, ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%, регулятор ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок.
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Интерфаксвчера в 03:35
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23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
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Разработчик рассказал об особенностях внутрифюзеляжных ракет для Су-57

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов впервые рассказал, с какими трудностями сталкивается корпорация при разработке внутрифюзеляжных ракет для Су-57.
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Ургант посмеялся над новым шоу Собчак на Первом канале

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Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже

Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
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В Северной Осетии полиция обнаружила труп женщины на загородном участке бывшего прокурора Игоря Чельдиева.
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ближайшее время присоединится к "Сочи". 28-летний футболист арендован сочинцами до конца сезона.
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Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

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Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
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Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил о своем переходе в Совет Федерации, передает «РИА Новости».
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Компания Sony использует при производстве консоли PlayStation 5 (PS5) дефицитные компоненты.
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Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

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Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
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