Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииМишустин призвал к снижению ставок по ипотеке

В конце 2019 года средняя ставка по ипотеке составляла 9 процентов, для семей со средним доходом она может быть слишком тяжелой, считает премьер. Мишустин назвал "национальной целью развития" улучшение жилищных условий и призвал к снижению ставки до восьми процентов и ниже.
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Низкая ставка по ипотеке повысит требования к заемщикам

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Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

RT на русском13 февраля в 08:17

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

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РБК13 февраля в 04:07

Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотеки

Москва 2413 февраля в 03:47

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

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Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАСС13 февраля в 04:18
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Происшествия

Настоятель храма в Москве рассказал о нападении

Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
РИА Новости 04:00
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Политика

Маас призвал реализовать договоренности по Ливии

Результаты Берлинской конференции по Ливии нужно реализовать, чтобы "приблизиться к политическому урегулированию", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 05:56
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 03:27
Кино

Эксперты «прохладно» отреагировали на фильм «Соник в кино»

Эксперты восприняли данную экранизацию некогда популярной игры достаточно прохладно. Премьера ленты уже состоялась на территории США.
Актуальные Новости вчера в 13:46
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Общество

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РИА Новости 05:14
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Политика

Губернатор Ситников пошутил про коррупцию

По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Вести.Ru 04:15
Единоборства

Блахович победил нокаутом Андерсона на UFC Fight Night 167

Арбитр зафиксировал победу Блаховича нокаутом. Напомним, четыре года назад Блахович уступил Андерсону, сегодня он взял полноценный реванш.
ГЛАС.RU 00:00
Автоспорт

Команда Квята «Альфа Таури» провела презентацию нового болида

Итальянская команда «Альфа Таури» официально представила новый болид, который будет использоваться в сезоне-2020 на чемпионате мира.
Чемпионат 14 февраля в 14:47
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 09:13
Происшествия

Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары

Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали.
РИА Новости 04:39
Культура

Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

Известия 02:57
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Политика

Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
RT на русском вчера в 22:21
Футбол

Головин отдал голевую передачу в победном для «Монако» матче

ИноПроСпорт вчера в 04:27
Футбол

ПСЖ совершил суперкамбэк в матче с «Амьеном» в Лиге 1

NewInform вчера в 14:12
Происшествия

Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале

RT на русском 05:20
Финансы

Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет

Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 00:25
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Известия вчера в 08:40
Гаджеты

Nike выпустила новые «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой

Американская организация Nike с 16 февраля 2020 года начинает официальные продажи уникальных самозашнуровывающихся кроссовок, которые предлагаются под названием Adapt BB 2.0.
ToDay News Ufa 01:54
Политика

Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
РБК вчера в 15:44
Армия и оружие

Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию

Колонна американской армии с военной техникой направилась из Ирака на территорию Сирии.
Известия 05:19
Общество

В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами

Российская газета вчера в 05:35
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Газета.Ru вчера в 17:18
Происшествия

В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра

Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.
Интерфакс 02:52
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»

Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 3:1. Таким образом, хозяевам игры удалось прервать серию поражений из двух матчей.
Газета.Ru 01:53
Происшествия

Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним

Вести.Ru 04:56
Биатлон

Госдума назвала позорным выступление Самуэльссона с критикой Логинова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление шведского биатлониста Себастьена Самуэльссона, назвавшего победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира позором.
РИА Новости 02:01
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