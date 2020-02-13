Экономика
Общественное телевидение РоссииМишустин призвал к снижению ставок по ипотеке
В конце 2019 года средняя ставка по ипотеке составляла 9 процентов, для семей со средним доходом она может быть слишком тяжелой, считает премьер. Мишустин назвал "национальной целью развития" улучшение жилищных условий и призвал к снижению ставки до восьми процентов и ниже.
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Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Политика
Маас призвал реализовать договоренности по Ливии
Результаты Берлинской конференции по Ливии нужно реализовать, чтобы "приблизиться к политическому урегулированию", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Кино
Эксперты «прохладно» отреагировали на фильм «Соник в кино»
Эксперты восприняли данную экранизацию некогда популярной игры достаточно прохладно. Премьера ленты уже состоялась на территории США.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Политика
Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
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Арбитр зафиксировал победу Блаховича нокаутом. Напомним, четыре года назад Блахович уступил Андерсону, сегодня он взял полноценный реванш.
Автоспорт
Команда Квята «Альфа Таури» провела презентацию нового болида
Итальянская команда «Альфа Таури» официально представила новый болид, который будет использоваться в сезоне-2020 на чемпионате мира.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Происшествия
Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары
Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Политика
Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Футбол
Головин отдал голевую передачу в победном для «Монако» матче
Футбол
ПСЖ совершил суперкамбэк в матче с «Амьеном» в Лиге 1
Происшествия
Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале
Финансы
Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет
Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Гаджеты
Nike выпустила новые «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская организация Nike с 16 февраля 2020 года начинает официальные продажи уникальных самозашнуровывающихся кроссовок, которые предлагаются под названием Adapt BB 2.0.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
Армия и оружие
Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию
Колонна американской армии с военной техникой направилась из Ирака на территорию Сирии.
Общество
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»
Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 3:1. Таким образом, хозяевам игры удалось прервать серию поражений из двух матчей.
Биатлон
Госдума назвала позорным выступление Самуэльссона с критикой Логинова
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление шведского биатлониста Себастьена Самуэльссона, назвавшего победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира позором.