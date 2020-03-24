с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19. Соответствующий документ представят до 25 марта.

Энергетика Цена на нефть марки Brent ускорила рост Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

Политика Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта Саммит лидеров стран G20 по ситуации в связи с распространением коронавируса в мире состоится 26 марта.

Происшествия В ДНР госпитализировали более 70 человек с подозрением на коронавирус Случаев заболевания коронавирусом в самопровозглашенной Донецкой народной республике не зарегистрировано, с подозрением на COVID-19 госпитализированы более 70 человек, сообщила во вторник на брифинге министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Политика Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.

Космос К Земле приближается комета Атлас Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.

Общество Глава «Альянса врачей» сообщила о проверке из-за ролика о коронавирусе Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что полиция попросила ее представить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.