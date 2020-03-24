Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургМишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19. Соответствующий документ представят до 25 марта.
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«Минюсту, МВД, Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить в правительство предложения <...>, направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введенных карантинных мер», — говорится в перечне поручений
, опубликованном на сайте правительства.
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