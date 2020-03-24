Коронавирус
Телеканал Санкт-ПетербургМишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19. Соответствующий документ представят до 25 марта.
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с чего всё началось
«Минюсту, МВД, Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить в правительство предложения <...>, направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введенных карантинных мер», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте правительства.Известия02:08
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Экономика
Единственный в России производитель БМП вышел из кризиса
Энергетика
Цена на нефть марки Brent ускорила рост
Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Общество
В Волгограде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, подтвердился в Волгограде.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
Общество
Около 1,8 миллиона пожилых москвичей обязали самоизолироваться
В Москве обязали к принудительной самоизоляции около 1,8 миллиона человек в возрасте старше 65 лет.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Политика
Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта
Саммит лидеров стран G20 по ситуации в связи с распространением коронавируса в мире состоится 26 марта.
Финансы
Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
Финансы
ЦБ понизил курс доллара до 78,85 рубля
Центробанк понизил курс доллара на 25 марта до 78,85 рубля. Евро подешевел до 85,43 рубля, говорится на сайте регулятора.
Кино
«Семейный подряд на 46 млн рублей»: Алексей Навальный рассказал о фильме «Крымский мост» и его госфинансировании
По утверждениям Навального, 46 млн рублей в качестве гонораров получили родственники Кеосаяна и он сам.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Кино
Создатели «Ведьмака» показали видео съемки боя с кикиморой
Стриминговый сервис Netflix опубликовал короткое видео, которое было снято во время съемочного процесса сцены битвы с кикиморой.
Общество
Spiegel: в Кении пропали 6 млн защитных масок, заказанных Германией
Шесть миллионов масок, которые Германия заказала для своих врачей в свете ситуации с коронавирусом, бесследно пропали в аэропорту в Кении.
Происшествия
В ДНР госпитализировали более 70 человек с подозрением на коронавирус
Случаев заболевания коронавирусом в самопровозглашенной Донецкой народной республике не зарегистрировано, с подозрением на COVID-19 госпитализированы более 70 человек, сообщила во вторник на брифинге министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
Политика
Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
Происшествия
Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург
Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
Общество
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 462 человека
Всего в Испании из-за коронавируса скончались 2182 человека, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Космос
К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Экономика
В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг.
Общество
Глава «Альянса врачей» сообщила о проверке из-за ролика о коронавирусе
Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что полиция попросила ее представить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.