с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Общество Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта Агентство отмечает со ссылкой на опубликованное заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона, что в городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.

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Политика Парад, посвященный 75 Великой Победы может пройти без зрителей В конце марта части Западного военного округа должны начать тренировки на полигоне в Алабино, но пока репетиции проходят в расположении частей, хотя в Москву уже приехали 79 курсантов и офицеров филиала Военно-морской академии в Калининграде.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Финансы Фондовый рынок России открылся впечатляющим ростом индексов Котировки фьючерсов на американские индексы повышаются с утра. Между тем вчера рынок акций США закрылся в красной зоне.

Происшествия В Волгограде выявили первый случай коронавируса Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Волгоградской области, больная прибыла из ОАЭ, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

Наука Вокруг секретной версии появления коронавируса разгорелся скандал Химерный вирус действительно был создан в Университете Северной Каролины на основе известного еще с 2002 года вируса SARS путем добавления к нему элемента другого коронавируса, который циркулирует в популяциях китайских подковообразных летучих мышей.

Спорт Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020 Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».

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Происшествия В России пресекли деятельность группы хакеров В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.

Общество В Турции ввели ограничения в магазинах и транспорте из-за коронавируса Число покупателей, одновременно находящихся в продуктовых магазинах, и пассажиров в автобусах в Турции ограничивается со вторника в связи с пандемией коронавируса, говорится в распоряжении МВД страны.

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