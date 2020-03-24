Коронавирус
RT на русскомМишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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«Минюсту, МВД, Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить в правительство предложения <...>, направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введенных карантинных мер», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте правительства.Известия02:08
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Правительство намерено ужесточить наказание за нарушение карантина
Общественное телевидение России05:16
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