Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

В России задумались над ужесточением ответственности за нарушение карантина

Известия02:29

Мишустин поручил внести предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина

Газета.Ru02:25

Мишустин поручил разработать меры по ужесточению ответственности за нарушение карантина

ТАСС02:23

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

RT на русском02:22

Мишустин поручил разработать схему ускоренного развертывания лабораторий

Вести.Ru02:22

В России захотели ужесточить ответственность за нарушение карантина

Lenta.ru02:19

Мишустин поручил разработать схему ускоренного развёртывания дополнительных лабораторных мощностей

Эхо Москвы02:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Авто

Рассказали, можно ли заливать вместо 95-го бензина 92-й

АвтоВАЗ ныне дает рекомендацию заправлять обновленную Lada Granta топливом АИ-95.
SpeedMe 22 марта в 12:12
Общество

Определена дата проведения саммита G20 из-за коронавируса

Саммит лидеров стран-участниц "Большой двадцатки" (G20) состоится на этой неделе в формате видеоконференции.
Газета.Ru 00:17
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета вчера в 10:29
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Общество

В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Югополис 22 марта в 09:49
Здоровье

Кличко рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в Киеве

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Украины сообщило о 20 новых случаях заражения коронавирусом в Киеве.
REGNUM вчера в 07:37
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Политика

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Ведомости 02:15
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня вчера в 10:01
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:52
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru вчера в 03:50
Армия и оружие

Россия отправит помощь Италии военной авиацией

Как сообщает ведомство, в Италию направятся 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, туда отправят автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Говорит Москва 21 марта в 16:49
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости вчера в 14:20
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Piter.tv вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 22 марта в 08:23
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Происшествия

69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Известия 01:31
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru вчера в 04:00
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 05:08
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Политика

В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой

В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
REGNUM вчера в 08:38
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Экономика

Проверки малого и среднего бизнеса планируют отменить в 2020 году

Ведомство направило в кабмин проект распоряжения, в котором предлагается отменить плановые проверки малого и среднего предпринимательства в течение всего текущего года.
News.ru 01:58
Происшествия

В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

Как ранее сообщали СМИ, 20 марта 2020 года следователями регионального следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Курганской области были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении замначальника областного управления полиции, начальник полиции Шадринска и главный бухгалтер указанного отдела полиции.
REGNUM вчера в 11:36
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное