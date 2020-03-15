Распоряжение вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко организовать и наладить работу координационного совета при кабинете министров для борьбы с коронавирусом COVID-19 в РФ дал премьер-министр Михаил Мишустин, 14 марта сообщает сайт Правительства РФ.

Общество В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.

Политика КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" закроется на две недели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Украине, исключением станут граждане, которые имеют прописку на подконтрольной Киеву территории.

Общество Названа причина госпитализации Арсения Яценюка Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лапло назвала причину его пребывания в клинике и призвала "не распространять панику".

Здоровье Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.

Общество Число заболевших коронавирусом в России выросло на треть На сегодняшний день число зараженных в мире достигло 131 851 человека, при этом выздоровело за все время эпидемии 68 500 человек, а умерло 4948 заболевших.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Музыка Little Big представила песню для «Евровидения» Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Общество Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.

Хоккей КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Авто Названы самые «страшные» отечественные автомобили Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.

Авто Новый суперкар замаскировали под старый Porsche Немецкая компания Ruf Automobile показала первый экземпляр нового купе SCR, которое стилизовано под Porsche 911 поколения 964 образца 1989 года.