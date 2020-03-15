Политика
Красная веснаМишустин поручил вице-премьерам создать совет по коронавирусу
Распоряжение вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко организовать и наладить работу координационного совета при кабинете министров для борьбы с коронавирусом COVID-19 в РФ дал премьер-министр Михаил Мишустин, 14 марта сообщает сайт Правительства РФ.
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Мишустин поручил организовать работу координационного совета по коронавирусу при кабмине
Экономика сегодня07:30
Мишустин дал распоряжение по организации работы Координационного совета по COVID-19
Народные новости07:12
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Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
Общество
Власти Петербурга хотят перевести школьников на дистанционное обучение
Правительство Санкт-Петербурга 16 марта рассмотрит вопрос о переводе школьников города на дистанционное обучение из-за сложной обстановки с коронавирусом.
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости
На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом COVID-19 в России, достигло 63.
Политика
Пушков назвал бешенством нападение на российское посольство в Киеве
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал действия украинских радикалов, которые произвели выстрелил из ракетницы по российскому посольству в Киеве.
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" закроется на две недели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Украине, исключением станут граждане, которые имеют прописку на подконтрольной Киеву территории.
Политика
В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань могли завезти военные США
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выдвинул предположение, что стремительно распространяющийся по миру коронавирус в Ухань завезли американцы.
Спорт
Брянский лыжник Большунов получит Кубок мира по почте
Спринт в Квебеке полностью отменили. Несколько ведущих команд отказались участвовать в соревнованиях.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Футбол
Заря — Шахтер 1:0 (2-й тайм)
Представляем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 15 марта луганская «Заря» принимает донецкий «Шахтер».
Общество
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лапло назвала причину его пребывания в клинике и призвала "не распространять панику".
Здоровье
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло на треть
На сегодняшний день число зараженных в мире достигло 131 851 человека, при этом выздоровело за все время эпидемии 68 500 человек, а умерло 4948 заболевших.
Политика
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Политика
В центре столицы проходят пикеты против поправок в Конституцию
Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», уже есть задержанные.
Хоккей
КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Футбол
«Краснодар» показал пустой сектор, где могли сидеть его болельщики
Из-за ситуации с коронавирусом игра пройдет при пустых трибунах.
Авто
Названы самые «страшные» отечественные автомобили
Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.
Авто
Новый суперкар замаскировали под старый Porsche
Немецкая компания Ruf Automobile показала первый экземпляр нового купе SCR, которое стилизовано под Porsche 911 поколения 964 образца 1989 года.
Транспорт
РЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) с 17 марта на время отменит курсирование международных поездов в сообщении с Украиной и Молдавией.
Общество
Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото
Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Общество
В Пензе госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус
Один человек госпитализирован в Пензе с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, его состояние оценивается как удовлетворительное.