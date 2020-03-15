Политика

Красная веснаКрасная веснаМишустин поручил вице-премьерам создать совет по коронавирусу

Распоряжение вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко организовать и наладить работу координационного совета при кабинете министров для борьбы с коронавирусом COVID-19 в РФ дал премьер-министр Михаил Мишустин, 14 марта сообщает сайт Правительства РФ.
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Мишустин поручил создать совет по борьбе с коронавирусом

Аргументы и Факты09:26

Мишустин поручил вице-премьерам организовать работу Координационного совета по коронавирусу

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Народные новости07:12

Мишустин поручил вице-премьерам создать совет по коронавирусу

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Новый суперкар замаскировали под старый Porsche

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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