Политика

Красная веснаКрасная веснаМишустин поручил вице-премьерам создать совет по коронавирусу

Распоряжение вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко организовать и наладить работу координационного совета при кабинете министров для борьбы с коронавирусом COVID-19 в РФ дал премьер-министр Михаил Мишустин, 14 марта сообщает сайт Правительства РФ.
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Мишустин дал распоряжение по организации работы Координационного совета по COVID-19

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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