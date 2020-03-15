Политика
Красная веснаМишустин поручил вице-премьерам создать совет по коронавирусу
Распоряжение вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко организовать и наладить работу координационного совета при кабинете министров для борьбы с коронавирусом COVID-19 в РФ дал премьер-министр Михаил Мишустин, 14 марта сообщает сайт Правительства РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин дал распоряжение по организации работы Координационного совета по COVID-19
Народные новости07:12
Мишустин поручил организовать работу координационного совета по коронавирусу при кабмине
Экономика сегодня07:30
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Экономика
Названы сроки полного восстановления валютного рынка
"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Общество
В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Авто
Новый кроссовер Honda Breeze стал популярнее Mitsubishi Outlander
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Происшествия
Начальника отдела угрозыска в Москве уволили из-за селфи в морге
Здоровье
Трое заболевших в Москве получили первый отрицательный результат на коронавирус
Еще у трех пациентов, которые пока находятся в московских больницах, были получены первые отрицательные результаты анализов на коронавирус, что может быть показателем выздоровления.
Политика
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Финансы
Пенсии увеличат. Мишустин принял волевое решение
На днях как раз депутаты Госдумы приняли поправки в бюджет ПФР на 2020–2022 годы.
Общество
Минпросвещения рекомендует дистанционное обучение для всех школьников
Региональным властям РФ рекомендуется временно перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Футбол
«Валенсия» Черышева заявила о пяти случаях заражения коронавирусом
Пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил отличия коронавируса от гриппа
Представители Роспотребнадзора рассказали, в чем отличие нового коронавируса COVID-19 от гриппа.
Музыка
В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение
В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
Футбол
«Ротор» победил «Шинник» в матче ФНЛ
Общество
Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте
Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
Общество
Коронавирус обвинили в спаде американской экономики
Американский экономист отметил, что коронавирус привел к кризису системы здравоохранения, что сокращает потребительский спрос: потребители стараются не выходить из дома, не посещают кофейни, «Макдоналдсы», спортивные мероприятия и т. д. Все это приводит к быстрому экономическому спаду.
Политика
Закон о поправке к Конституции поступил в КС
Закон о поправке к Конституции поступил на рассмотрение Конституционного суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Происшествия
В Москве задержали армянского генерала за расстрел людей на митинге
В Москве задержали бывшего заместителя руководителя Следственного комитета Армении генерал-майора юстиции Ваагна Арутюняна, находившегося в розыске по уголовному делу об убийствах во время разгона митинга 1 марта 2008 года.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Происшествия
В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки
В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Кино
Добронравов подтвердил, что Артемьева не снимется в новых «Сватах»
Седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» снимается без участия Людмилы Артемьевой, игравшей одну из главных ролей ― Ольгу Ковалеву.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
Политика
Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.