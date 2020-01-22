Общество
Газета.RuМишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда. Об этом сообщается на сайте правительства.
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Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Энергетика
Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире
Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Политика
Состав нового правительства России объявлен
Состав кабинета министров: Руководители МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, Минэнерго Александр Новак, Минпромторга Денис Мантуров, Минтранспорта Евгений Дитрих, МВД Владимир Колокольцев, Минсельхоза Дмитрий Патрушев, МЧС Евгений Зиничев, МинАрктики Александр Козлов, Минстроя Владимир Якушев, Минресурсов Дмитрий Кобылкин сохранили свои должности в новом составе правительства.
Общество
Новый министр спорта был судим за передачу земель под «Черкизон»
Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
Футбол
Агент Кокорина: Саша не собирается переходить в «Сочи»
Отчим и по совместительству агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что футболист не намерен переходить в "Сочи" на правах аренды.
Армия и оружие
ВВС Сирии атакуют позиции террористов «Тахрир аш-Шам» на юге Алеппо
Общество
На форуме в Давосе отменили климатическую сессию с участием Дерипаски
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский бизнесмен Олег Дерипаска примет участие в климатической сессии Всемирного экономического форума в Давосе «Глобальное влияние климатической стратегии России», которая состоится 22 января.
Общество
Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН призвал не обращать внимания на критиков мер поддержки российских семей.
Происшествия
У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз
Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.
Хоккей
Дорофеев: в «Вегасе» мне говорят — ждём тебя. А у меня контракт с «Металлургом»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев, выбранный «Вегас Голден Найтс» на драфте НХЛ, рассказал о беседах с руководством американского клуба.
Политика
Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране
Политика
Впервые президентом Греции стала женщина
Впервые президентом Греции стала женщина: за бывшего председателя высшего административного суда — Государственного совета — Екатерину Сакелларопулу проголосовали более 200 из 300 депутатов.
Авто
Mitsubishi оставил дизельный Mitsubishi Pajero Sport в России
В компании Mitsubishi рассказали о новинках для России. Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander.
Энергетика
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти у Норвегии
Общество
Как изменится экономическая политика нового правительства-2020
С приходом новой команды в правительство бюджетная политика, вероятнее всего, смягчится, но макроэкономическая стабильность останется приоритетом правительства.
Кино
По Warhammer 40,000 снимут крупнобюджетный сериал-антологию
К ранее заявленному сериалу во вселенной Warhammer 40,000 "Эйзенхорн", о котором с того момента никаких вестей не было, может добавиться еще один.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Игры
Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея
В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
Происшествия
В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку
«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Экономика
Владелец «Пятерочек» наторговал на 1,73 трлн рублей за год
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group раскрыл результаты продаж за IV квартал и весь 2019 г. Выручка владельца "Пятерочек", "Перекрестков" и "Каруселей" выросла за октябрь – декабрь 2019 г. на 11% до 467 млрд руб. Годовая чистая розничная выручка увеличилась на 13,3% до 1,73 трлн руб. X5 – первый крупный ритейлер, раскрывший результаты прошлого года.
Общество
В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.