Общество

Газета.RuГазета.RuМишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда. Об этом сообщается на сайте правительства.
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Мишустин поручил подготовить предложения по уточнению нацпроектов

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Мишустин поручил представить предложения по уточнению нацпроектов

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
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