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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минэнерго России до 1 сентября внести на рассмотрение кабмина законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передает РИА "Новости". Он отметил, что бинесу предлагается продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Всех волнуют тарифы. Сразу оговорюсь, что никаких резких скачков в платежах за электричество быть не должно. Есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 году. При этом мы вводим и дополнительные механизмы, которые позволят лучше учитывать интересы потребителей.
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Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Газета.Ru22:43
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Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

Коммерсантъ21:58
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Мишустин потребовал не допустить резких повышений тарифов на электричество для жителей Дальнего Востока

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РИА Новости

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ТАСС21:35
Российская газета

Премьер-министр предложил продлить сниженные энерготарифы для бизнеса в ДФО

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