Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО
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Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минэнерго России до 1 сентября внести на рассмотрение кабмина законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передает РИА "Новости". Он отметил, что бинесу предлагается продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года.В источнике
Всех волнуют тарифы. Сразу оговорюсь, что никаких резких скачков в платежах за электричество быть не должно. Есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 году. При этом мы вводим и дополнительные механизмы, которые позволят лучше учитывать интересы потребителей.
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