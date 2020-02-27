Экономика
Москва 24Мишустин поручил внести в кабмин программы развития отстающих регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил доработать и внести в кабмин индивидуальные программы опережающего развития отстающих регионов страны. Поручение должно быть выполнено до 10 марта.
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Для каждого из десяти регионов назначен свой куратор в правительстве. И до 10 марта я поручаю всем кураторам доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего социально-экономического роста в этих регионах.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРИА Новости 03:28
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