Экономика

Москва 24Москва 24Мишустин поручил внести в кабмин программы развития отстающих регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил доработать и внести в кабмин индивидуальные программы опережающего развития отстающих регионов страны. Поручение должно быть выполнено до 10 марта.
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Михаил Мишустин
Для каждого из десяти регионов назначен свой куратор в правительстве. И до 10 марта я поручаю всем кураторам доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего социально-экономического роста в этих регионах.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 03:28

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