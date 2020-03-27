Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
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Михаил Мишустин поручил до лета приостановить работу санаториев, детских лагерей и горнолыжных трасс

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Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест и размещение гостей в санаториях до 1 июня

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США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом

Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times.
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Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма рассказал о преданности клубу.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
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Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
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В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
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Резкий обвал рубля в начале марта вызвал ажиотажный спрос на новые автомобили.
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