Коронавирус
Газета.RuМишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
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Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Политика
Сербия попросила помощи у России для борьбы с коронавирусом
Правительство Сербии попросило помощи у России для борьбы с коронавирусом.
Политика
Немецкий депутат призвал отменить санкции против России
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал здравым призыв немецкого коллеги.
Армия и оружие
В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.
Игры
Поставки физических копий Resident Evil 3 Remake могут задержаться из-за коронавируса
Capcom сообщила о возможных задержках поставок физических копий Resident Evil 3 Remake в Европе.
Политика
Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Общество
Все заведения общепита в Кузбассе закрываются
Заведения общественного питания Кемеровской области временно приостанавливают свою работу по распоряжению властей региона.
Общество
США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом
Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times.
Футбол
Доннарумма: «Больше всего боялся Роналду»
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма рассказал о преданности клубу.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
Компания Intel уже довольно долго готовит новые настольные процессоры Comet Lake-S, и судя по слухам, наконец-то она определилась с датой анонса.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Семь человек погибли, ещё один пострадал.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Экономика
В России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Армия и оружие
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Общество
За нарушение карантина привлекли к ответственности более 500 человек
По данным ведомства, за нарушение запрета на выход из помещений привлекли к ответственности больше 500 человек.
Экономика
«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии
Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
На сегодняшний день коронавирус выявлен более чем в 170 странах.
Футбол
Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду
Авто
Спрос на новые автомобили в России падает
Резкий обвал рубля в начале марта вызвал ажиотажный спрос на новые автомобили.