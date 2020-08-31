Мишустин поручил выделить средства на благоустройство парка в Магадане

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил в 2020 году выделить средств на благоустройство парка "Маяк" в Магадане, говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ. Мишустин был на Дальнем Востоке с 13 по 18 августа.