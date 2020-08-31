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Говорит Москва
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Предварительный срок завершения газификации намечен на 2030 год.В источнике
С чего всё началось
В поручении Мишустина, опубликованном
 на сайте кабмина, говорится, что о результатах проработки вопроса о возобновлении добычи на месторождениях, на которых прекратило добычу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», в правительство должно быть доложено до 25 сентября.
РБКвчера в 08:48
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Коммерсантъ

Михаил Мишустин формализовал итоги своей поездки в макрорегион

Коммерсантъвчера в 16:18
Российская газета

Льготный тариф

Российская газетавчера в 10:40
ТАСС

План освоения Баимской зоны на Чукотке будет доработан к середине ноября

ТАССвчера в 09:51
REGNUM

Мишустин подписал список поручений по развитию Дальнего Востока

REGNUMвчера в 07:05
Интерфакс

Мишустин поручил переподключить Хабаровский край к другому газопроводу

Интерфаксвчера в 07:13
РИА Новости

Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем Востоке

РИА Новостивчера в 08:17
РБК

Мишустин поручил обдумать возврат «дочки» «Роснефти» к добыче на Сахалине

РБКвчера в 08:48

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Известия01:55
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Адвокат Ефремова назвал позорными показания свидетеля по делу о ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова на слушаниях по делу о смертельном ДТП, раскритиковал свидетеля со стороны семьи погибшего Сергея Захарова и назвал его слова позором.
Life.ruвчера в 16:53
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Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
РБК23:07
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В России утверждены новые правила охоты

В ведомстве рассказали, что из новой редакции «были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в тёмное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам».
RT на русскомвчера в 13:31
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США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит тендер на 250 миллионов долларов для коммуникационных агентств для того, чтобы провести борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru00:02
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Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Известиявчера в 07:41
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