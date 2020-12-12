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Мишустин поручил за сутки проработать соглашения для стабилизации цен на продукты

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Пресс-служба Правительства РФ сообщила, что Михаил Мишустин дал поручение Кабмину в кратчайшие сроки «начать и завершить» проработку параметров соглашений по сдерживанию цен на продуктовые товары.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты, об этом говорится
 на сайте кабмина.
Радио Sputnik11 декабря в 12:49
Подробнее о событии
RT на русском

Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен

RT на русскомвчера в 05:54
РИА Новости

Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен

РИА Новостивчера в 04:48
Радио Sputnik

Мишустин дал ряд поручений по контролю цен на продукты

Радио Sputnik11 декабря в 12:49
Известия

Мишустин лично проследит за ситуацией с ценами на продукты

Известиявчера в 04:25
ТАСС

Мишустин поручил за сутки проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты

ТАСС11 декабря в 13:39
Газета.Ru

Мишустин дал сутки на проработку соглашения о сдерживании цен

Газета.Ruвчера в 04:27
Глас Народа

Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты

Глас Народа11 декабря в 12:44

Путин заявил, что необходимо ограничить контент, выходящий на телеэкранах

В минувшую пятницу, 11 декабря, прошла встреча российского президента с членами СПЧ, в ходе которой Владимир Путин заявил о необходимости ввода ограничений выхода на телевизионные экраны контента, находящегося за рамками морально-этических норм.
Evo-rus.com07:07