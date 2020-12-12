Мишустин поручил за сутки проработать соглашения для стабилизации цен на продукты
Пресс-служба Правительства РФ сообщила, что Михаил Мишустин дал поручение Кабмину в кратчайшие сроки «начать и завершить» проработку параметров соглашений по сдерживанию цен на продуктовые товары.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты, об этом говорится
на сайте кабмина.
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Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты
Глас Народа11 декабря в 12:44