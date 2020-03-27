Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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 указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
ТАССвчера в 18:41

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Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

Интерфакс00:38

Главные новости к утру 27 марта

Коммерсантъ00:05

Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест и размещение гостей в санаториях до 1 июня

Агентство Москвавчера в 18:47

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Ведомостивчера в 19:37

Все российские курорты и детские лагеря закроют до лета

РБКвчера в 19:25

Михаил Мишустин поручил до лета приостановить работу санаториев, детских лагерей и горнолыжных трасс

Екатеринбург Онлайнвчера в 19:44

Мишустин поручил регионам рекомендовать гражданам ограничить поездки

РИА Новостивчера в 18:54
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Общество

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Известия 00:39
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Происшествия

В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме

В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Российская газета 01:56
Политика

Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 08:41
Здоровье

Минздрав рассказал о вероятности смертельного исхода при коронавирусе

Вероятность смерти или крайне тяжелого течения заболевания при заражении новой коронавирусной инфекцией у людей пожилого возраста может составлять от 3,3 до 20 %.
SMINEWS вчера в 14:51
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета вчера в 15:18
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Кино

От коронавируса умер актер Марк Блум

Полит.ру вчера в 23:10
Экономика

Группа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса

Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2019 год дивиденды на общую сумму 3,09 млрд руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную именную акцию.
РБК вчера в 14:26
Общество

У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 01:54
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
РИА Новости 01:57
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru вчера в 06:25
Политика

Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 01:59
Политика

В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.
Кавказ Пост вчера в 05:55
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости вчера в 12:30
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Авто

Nissan привезет в РФ бюджетный кроссовер Datsun Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, будет меньше в размерах и дешевле по цене чем Juke, появится в нашей стране под брендом Datsun.
Тарантас Ньюс 25 марта в 11:16
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела учения по обеспечению карантина дронами

Интерфакс вчера в 23:22
Авто

Завод Hyundai приостановит работу в России

«Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля», — говорится в письме.
Автоновости дня вчера в 09:04
Политика

Украина с пятницы закроет границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
РИА Новости вчера в 13:00
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза

Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
Городовой 01:19
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество

Строительство нового инфекционного центра началось в Нижнем Новгороде

Министерство обороны приступило к строительству нового инфекционного центра в Нижнем Новгороде.
АиФ Нижний Новгород вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Политика

Макрон заявил об угрозе развала Шенгенской зоны

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Европейского союза не продемонстрируют солидарность на фоне распространения коронавируса, сообщает агентство Reuters.
ФАН вчера в 20:36
Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета 25 марта в 11:43
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru вчера в 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
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