с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Общество В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Здоровье Минздрав рассказал о вероятности смертельного исхода при коронавирусе Вероятность смерти или крайне тяжелого течения заболевания при заражении новой коронавирусной инфекцией у людей пожилого возраста может составлять от 3,3 до 20 %.

Общество Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.

Экономика Группа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2019 год дивиденды на общую сумму 3,09 млрд руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную именную акцию.

Общество У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Общество В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.

Политика В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.

Происшествия На Кубе умер россиянин с коронавирусом Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Авто Nissan привезет в РФ бюджетный кроссовер Datsun Magnite Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, будет меньше в размерах и дешевле по цене чем Juke, появится в нашей стране под брендом Datsun.

Авто Завод Hyundai приостановит работу в России «Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля», — говорится в письме.

Политика Украина с пятницы закроет границы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.

Политика Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.

Политика Макрон заявил об угрозе развала Шенгенской зоны Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Европейского союза не продемонстрируют солидарность на фоне распространения коронавируса, сообщает агентство Reuters.