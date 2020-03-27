Коронавирус
Lenta.ruМишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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с чего всё началось
В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.ТАССвчера в 18:41
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Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест и размещение гостей в санаториях до 1 июня
Агентство Москвавчера в 18:47
Михаил Мишустин поручил до лета приостановить работу санаториев, детских лагерей и горнолыжных трасс
Екатеринбург Онлайнвчера в 19:44
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Общество
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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Общество
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Происшествия
В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме
В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Политика
Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца
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Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
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Общество
Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю
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Кино
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Группа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса
Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2019 год дивиденды на общую сумму 3,09 млрд руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную именную акцию.
Общество
У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
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В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
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В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
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Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Политика
Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.
Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
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Авто
Nissan привезет в РФ бюджетный кроссовер Datsun Magnite
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, будет меньше в размерах и дешевле по цене чем Juke, появится в нашей стране под брендом Datsun.
Армия и оружие
Военная полиция РФ провела учения по обеспечению карантина дронами
Авто
Завод Hyundai приостановит работу в России
«Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля», — говорится в письме.
Политика
Украина с пятницы закроет границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза
Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
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Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Общество
Строительство нового инфекционного центра началось в Нижнем Новгороде
Министерство обороны приступило к строительству нового инфекционного центра в Нижнем Новгороде.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
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Доходы по вкладам обложат налогом
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.