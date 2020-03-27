Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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