Коронавирус
Lenta.ruМишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Михаил Мишустин поручил до лета приостановить работу санаториев, детских лагерей и горнолыжных трасс
Екатеринбург Онлайнвчера в 19:44
Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест и размещение гостей в санаториях до 1 июня
Агентство Москвавчера в 18:47
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Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в прошедшие сутки у него появились симптомы коронавируса, поэтому он решил сдать анализ.
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"Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008 – 2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию", - заявил Путин.
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С коронавирусом госпитализирован вокалист Rammstein Тилль Линдеманн
Немецкие СМИ сообщают, что у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна диагностирован коронавирус.
Общество
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Британская певица косовского происхождения Дуа Липа выпустила альбом «Future Nostalgia».
Общество
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За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
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У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
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Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
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Музыка
Рианна представила новую песню впервые за четыре года
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Общество
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю Россию
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым распространить жесткие карантинные меры в Москве, принятые указом Собянина, на все регионы Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Армия и оружие
NI восхитился российским истребителем МиГ-35
Американское издание The National Interest в статье высоко оценило современный российский истребитель четвертого поколения МиГ-35 производства "Российской самолетостроительной корпорации", который можно отнести к категории 4++.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.
Политика
Российские военные медики в Италии приступили к работе
Москва, 27 марта 2020, 15:04 — REGNUM Российские военные медики, прибывшие в итальянский город Бергамо, приступили к непосредственному оказанию помощи гражданам Итальянской Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Из-за коронавируса отложены испытания F-35
Отмечается, что новейшие образцы американского истребителя пятого поколения F-35 находятся на авиабазе «Эдвардс», в штате Калифорния.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
В РПЦ назвали запрет на посещение храмов Петербурга незаконным
Русская православная церковь назвала запрет на посещение храмов Петербурга незаконным.
Общество
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Политика
Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Армия и оружие
Атомная подлодка «Вепрь» с «Калибрами» завершила испытания
В четверг официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало сообщил о завершении послеремонтных испытаний атомной подводной лодки проекта 971 «Вепрь».
Происшествия
Житель Улан-Удэ при задержании открыл стрельбу по спецназу Росгвардии
В Следкоме Бурятии отмечают, что в ходе операции по задержанию злоумышленник открыл огонь по сотрудникам подразделения спецназначения Росгвардии из самопального травматического пистолета, изготовленного на базе «ТТ». Но скоро был обезоружен и обезврежен.
Экономика
России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
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Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
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