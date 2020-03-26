Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМишустин поручил закрыть санатории и курорты с 28 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу заведений кафе и ресторанов, курортов и объектов массового отдыха, сообщается на сайте правительства. Курорты, гостиницы детские лагеря и горнолыжные трассы в России будут закрыты до 1 июня.
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Крымские отели и пансионаты до лета приостанавливают заселение

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Все российские курорты и детские лагеря закроют до лета

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Как будут работать российские курорты и общепит в условиях пандемии

ТАСС02:44

Михаил Мишустин поручил до лета приостановить работу санаториев, детских лагерей и горнолыжных трасс

Екатеринбург Онлайнвчера в 19:44

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Ведомостивчера в 19:37

Мишустин пообещал обеспечить самоизоляцию людям в санаториях

РИА Новости05:17

Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест и размещение гостей в санаториях до 1 июня

Агентство Москвавчера в 18:47
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Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

В администрации президента выявлены случаи заражения коронавирусом

В администрации президента России выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 06:38
Происшествия

В Екатеринбурге пожилая пациентка с коронавирусом попала в реанимацию

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ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Краснодаре

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Краснодаре мужчину, который намеревался устроить в городе теракт.
Газета.Ru 06:02
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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
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Новая тест-система позволит выявить людей с иммунитетом к коронавирусу

В России сегодня, 27 марта, зарегистрируют новую тест-систему, которая позволит выявлять людей с иммунитетом к коронавирусу.
Невские Новости 06:21
Общество

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 1036

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 196 и сейчас составляет 1036 человек, случаи заражения зафиксированы в 58 регионах страны.
ТАСС 05:07
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Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что народный певец РСФСР Лев Лещенко мог заразить кого-нибудь коронавирусом на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы.
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Общество

Губернатор Куйвашев ввел в Свердловской области карантин

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о приостановке деятельности развлекательных организаций, торговых центров и запрете массовых мероприятий.
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Общество

В Челябинской области выявлено 9 новых случаев коронавируса

Сегодня, 27 марта, состоялся брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера на тему коронавируса.
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Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

В Оренбургской области на неделю закроют объекты торговли и общепита

В соответствии с указом, с 28 марта по 5 апреля в области запрещена работа всех организаций общепита.
Orenday.ru 03:32
Религия

В РПЦ сочли неконституционным запрет на посещение храмов в Петербурге

Запрет на посещение храмов, введенный администрацией Санкт-Петербурга в целях ограничения распространения коронавируса нового типа, противоречит Конституции России, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения.
Газета.Ru вчера в 15:43
Экономика

Российские банки лишатся 150 миллиардов из-за кредитных каникул

Отечественные банки потеряют более 150 миллиардов рублей процентных доходов из-за предоставления кредитных каникул для людей, пострадавших от коронавируса, в том числе и малому бизнесу.
ФедералПресс 03:07
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета вчера в 20:06
Общество

Мишустин призвал регионы ввести принятые в Москве меры по коронавирусу

Премьер-министр Михаил Мишустин в условиях коронавируса и на фоне наступающей нерабочей недели призвал все регионы ввести меры по предотвращению распространения заболевания по примеру Москвы и Московской области.
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Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие коронавирусом пенсионеры

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что пенсионеры умирают вовсе не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает.
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Политика

В Абхазии ввели режим ЧС из-за коронавируса

С 28 марта по 20 апреля в Абхазии введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявил и.о. президента Валерием Бганбой, в парламенте зачитал его представитель Дмитрий Шамба.
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Газета.Ru 25 марта в 16:14
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В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
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Политика

Песков рассказал, как коронавирус изменил жизнь Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как изменилась жизнь Владимира Путина на фоне коронавируса, в частности, о применении дополнительных превентивных мер.
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В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости 25 марта в 19:30
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Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Крыму

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом.
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Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.
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Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
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Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

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В России число зараженных коронавирусом превысило 1000

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 1036, больше всего случаев в Москве — 703.
Коммерсантъ 04:18
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Песков оценил возможность обращения Сербии по борьбе с COVID-19

В четверг МВД Сербии предложило своему правительству попросить помощи у РФ из-за коронавируса.
РИА Новости 06:38
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