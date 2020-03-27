Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
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с чего всё началось
«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли», — сказано в распоряжении
, опубликованном на сайте кабмина.
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