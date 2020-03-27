Коронавирус
Российская газетаМишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
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с чего всё началось
«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли», — сказано в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.Znak.com19:10
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В настоящее время на базе инфекционного отделения Калининской ЦРБ развёрнут провизорный госпиталь в количестве 7 боксов на 15 коек.
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Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
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Общество
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Общество
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Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
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Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
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Первичные анализы студента из Великобритании, прибывшего в Якутск, показали наличие у него коронавируса, сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора республики Маргарита Игнатьева.
Экономика
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По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
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