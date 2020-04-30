Коронавирус

ФАНФАНЗаразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, обратился к россиянам, призвав их оставаться дома.
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Михаил Мишустин
В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения.
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