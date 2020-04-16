Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМишустин поспорил с Решетниковым из-за льготного кредитования бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал министра экономики Максима Решетникова за высказывание о том, что льготные кредиты на зарплаты для бизнеса являются для банков «убыточными». Он заявил, что это поручение президента Владимира Путина, которое надо исполнять.
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Михаил Мишустин
Прерываю. Что значит — убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступным все условия, по которым банки должны выдавать. Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется и фактически по объему.
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