Экономика
КоммерсантъМишустин поспорил с Решетниковым из-за льготного кредитования бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал министра экономики Максима Решетникова за высказывание о том, что льготные кредиты на зарплаты для бизнеса являются для банков «убыточными». Он заявил, что это поручение президента Владимира Путина, которое надо исполнять.
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Прерываю. Что значит — убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступным все условия, по которым банки должны выдавать. Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется и фактически по объему.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельREGNUM 06:44
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