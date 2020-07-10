Общество
ИнтерфаксМишустин поставил задачу ввести трассу Москва-Казань в 2024 году
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что строительство трассы "Европа-Западный Китай" планируется завершить раньше срока — за четыре года. Он подчеркнул, что это не скажется на общей стоимости работ — около 770 млрд рублей. Трассу "Европа-Западный Китай" планируется построить в четыре этапа.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Политика
РФ предложила Японии заключить полноценный мирный договор
Напомним, в течение десятилетний оба государства не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны, в том числе урегулировать вопрос принадлежности Курильских островов.
Общественная служба новостей 06:11
Общество
Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 27 июля
"Режим обязательной самоизоляции продлен до 27 июля включительно", - сообщает региональный оперативный штаб.
Интерфакс - Россия 05:20
Происшествия
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
RT на русском 06:21
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Экономика
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Объем наличных денег в обращении в России достиг на 1 июля рекордного значения в 12,42 трлн рублей, увеличившись за июль на 3,5%. Об этом говорится в статистике Центрального банка (ЦБ) России.
Российская газета 06:32
Политика
В Грузии пообещали за высказывания Саакашвили «спросить с Украины»
Киев, 10 июля 2020, 08:37 — REGNUM Высказывания экс-президента Грузии, председателя Совета реформ Украины Михаила Саакашвили о «нелегитимности» грузинского правительства не останется без реагирования со стороны Тбилиси.
REGNUM 01:37
Происшествия
Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке
Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:25
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
Политика
Трамп одобрил решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Президент США Дональд Трамп одобрил решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста баллотироваться на пост главы государства, при этом выразив мнение, что в итоге исполнитель поддержит республиканцев.
Инфорос 05:48
Политика
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
ToDay News Ufa 01:28
Общество
Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США
Инфекционист отмечает, что перед тем как пандемия ослабеет, она, скорее всего, усилится.
Evo-rus.com 01:28
Политика
Песков заявил, что в Кремле не знают подробностей дела Сафронова
Кремль не располагает информацией о следствии по делу советника руководителя Роскосмоса и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:37
Футбол
«Рубин» и «Ростов» претендуют на лучшего бомбардира чемпионата Польши
В минувшем сезоне чемпионата Польши Гюткьер принял участие в 31 поединке, записав на свой счет 21 гол.
Евро-футбол.ру 06:22
Общество
Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года
Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс вчера в 11:16
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Футбол
«ПСЖ» сыграет с «Аталантой» в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" получил в соперники итальянскую "Аталанту" в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 06:37
Происшествия
Мэр Сеула накануне смерти отменил ланч с премьером Южной Кореи
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун накануне должен был встречаться с премьер-министром страны Чон Се Гюном, но неожиданно отменил встречу, сославшись на плохое самочувствие, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 03:54
Здоровье
В Челябинской области умерла 29-летняя пациентка с коронавирусом
Копейский рабочий 04:23
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
Общество
В Петербурге объяснили рост смертности в июне
Санкт-Петербург, 10 июля 2020, 04:01 — REGNUM Пик эпидемии COVID-19 стал причиной увеличения показателей смертности в Санкт-Петербурге в июне.
REGNUM вчера в 21:01
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Политика
В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования
Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия 08 июля в 20:40
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 08 июля в 14:19
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02