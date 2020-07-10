Общество
ИнтерфаксМишустин поставил задачу ввести трассу Москва-Казань в 2024 году
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что строительство трассы "Европа-Западный Китай" планируется завершить раньше срока — за четыре года. Он подчеркнул, что это не скажется на общей стоимости работ — около 770 млрд рублей. Трассу "Европа-Западный Китай" планируется построить в четыре этапа.
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Смартфон Xiaomi с одной огромной камерой и двумя экранами впервые показали на качественных изображениях
iXBT.com 02:36
Происшествия
Вопрос об аресте губернатора Фургала суд рассмотрит в закрытом режиме
Как пишет РИА Новости, участники процесса по делу Фургала получали угрозы и находятся под госзащитой, отметил следователь СК.
RuNews24.ru 06:07
Общество
Число IT-преступлений в России за полгода выросло более чем на 90%
Рост преступлений в сфере информационных технологий за шесть месяцев составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
RT на русском 03:51
Автоспорт
FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако
FIA отправила официальное предупреждение Ferrari в результате нарушения Шарлем Леклером эпидемиологических правил, сообщает Speedweek.
Autosport.com.ru 06:19
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Политика
Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Медведчука Россией
Зеленский ранее заявил, что Медведчук якобы «финансируется» из России, и имеются «большие вопросы» касательно финансирования самой партии.
Вечерняя Москва 06:15
Происшествия
Против адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела
Федеральная палата адвокатов РФ за нарушение Кодекса адвокатской этики возбудила дисциплинарные дела в отношении адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и представителя семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского, в крайнем случае их могут лишить лицензии, сообщили РИА Новости в ФПА.
РИА Новости 06:33
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Наука
Кольца деревьев указали на климатическую аномалию в XX веке
Ученые исследовали годичные кольца на срезах деревьев за несколько веков и выяснили, что в середине прошлого века начались экстремальные изменения климата.
МедиаПоток вчера в 10:31
Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
Политика
Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала
Владимир Жириновский говорил, что Сергея Фургала не будут исключать из ЛДПР.
RuNews24.ru вчера в 09:06
Кино
Возлюбленную Цоя в новом фильме Учителя сыграет Паулина Андреева
Паулина Андреева сыграет роль возлюбленной Виктора Цоя Натальи Разлоговой в новом фильме, режиссером которого стал Алексей Учитель.
NewInform 05:40
Авто
В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada
Внедорожник Niva является разработкой «АвтоВАЗа», и его производство начиналось в 2000 году под маркой Lada.
Известия 05:49
Футбол
Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионов
Финальный этап Лиги чемпионов пройдет в Лиссабоне в августе, все противостояния будут состоять из одного матча.
РИА Новости 06:37
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Футбол
«Реал» разгромит «Алавес» в 35-м туре Примеры 10 июля
Матч 35-го тура Примеры «Реал» - «Алавес» начнется в 23:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 02:07
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Происшествия
В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников
Российская газета 03:14
Здоровье
ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по поводу открытия границ.
Национальная служба новостей 04:11
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
Политика
В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования
Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
Футбол
Роман Асхабадзе: «Ни у кого я не видел такого тактического разбора, как у Карпина. Теория может затянуться на два часа»
Кто-то был бы печален, а Асхабадзе счастлив. Как счастлив работать в Воронеже с «Факелом».
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Экономика
В России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
Футбол
«Рубин» и «Ростов» претендуют на лучшего бомбардира чемпионата Польши
В минувшем сезоне чемпионата Польши Гюткьер принял участие в 31 поединке, записав на свой счет 21 гол.
Евро-футбол.ру 06:22
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36