Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что строительство трассы "Европа-Западный Китай" планируется завершить раньше срока — за четыре года. Он подчеркнул, что это не скажется на общей стоимости работ — около 770 млрд рублей. Трассу "Европа-Западный Китай" планируется построить в четыре этапа.

Мишустин поставил задачу ввести трассу Москва-Казань в 2024 году

Автоспорт FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако FIA отправила официальное предупреждение Ferrari в результате нарушения Шарлем Леклером эпидемиологических правил, сообщает Speedweek.

Политика Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Медведчука Россией Зеленский ранее заявил, что Медведчук якобы «финансируется» из России, и имеются «большие вопросы» касательно финансирования самой партии.

Происшествия Против адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела Федеральная палата адвокатов РФ за нарушение Кодекса адвокатской этики возбудила дисциплинарные дела в отношении адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и представителя семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского, в крайнем случае их могут лишить лицензии, сообщили РИА Новости в ФПА. 9

Наука Кольца деревьев указали на климатическую аномалию в XX веке Ученые исследовали годичные кольца на срезах деревьев за несколько веков и выяснили, что в середине прошлого века начались экстремальные изменения климата. 2

Политика Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи. 486

Футбол Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионов Финальный этап Лиги чемпионов пройдет в Лиссабоне в августе, все противостояния будут состоять из одного матча.

Происшествия Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона. 187

Футбол «Реал» разгромит «Алавес» в 35-м туре Примеры 10 июля Матч 35-го тура Примеры «Реал» - «Алавес» начнется в 23:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.

Общество В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи. 41

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 9

Технологии Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта. 157

Экономика В России предложили деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости". 884