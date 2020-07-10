Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМишустин поставил задачу ввести трассу Москва-Казань в 2024 году

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что строительство трассы "Европа-Западный Китай" планируется завершить раньше срока — за четыре года. Он подчеркнул, что это не скажется на общей стоимости работ — около 770 млрд рублей. Трассу "Европа-Западный Китай" планируется построить в четыре этапа.
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Мишустин поставил задачу ввести в строй трассу Москва-Казань в 2024 году

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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