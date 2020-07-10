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ИнтерфаксИнтерфакс

Мишустин поставил задачу ввести трассу Москва-Казань в 2024 году

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что строительство трассы "Европа-Западный Китай" планируется завершить раньше срока — за четыре года. Он подчеркнул, что это не скажется на общей стоимости работ — около 770 млрд рублей. Трассу "Европа-Западный Китай" планируется построить в четыре этапа.В источнике
Подробнее о событии

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Коммерсантъ06:45

Мишустин поручил обеспечить на трассе Москва-Казань хороший интернет

РИА Новости07:13

Трасса М12 и углеволокно: визит премьера в Татарстан

Вести.Ru06:22

Мишустин пообещал ввести трассу Москва-Казань в эксплуатацию в 2024 году

Московский Комсомолец06:01

На строительство трассы Москва–Казань выделят 150 млрд рублей

Известия07:00

Конкурсы на строительство трассы М-12 должны пройти не позднее 10 сентября - Мишустин

Интерфакс06:51

Мишустин поставил задачу ввести в строй трассу Москва-Казань в 2024 году

Российская газета06:29
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На Украине нашли обладательницу самого большого размера груди

Уроженку города Лубны Полтавской области Украины Милу Кузнецову, у которой 13-й размер груди, официально признали обладательницей самого большого натурального бюста в стране, свидетельство о рекорде девушка опубликовала в инстаграме.
РИА Новости05:55
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«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru07:00

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия07:07
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Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссиявчера в 01:44
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Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости03:08
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В Волгоградской области перенесли снятие некоторых ограничений

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе заседания Клинического совета Волгоградской области по борьбе с коронавирусом нового типа вместе со специалистами подвел промежуточные итоги межведомственной работы по стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки; также был рассмотрен план дальнейших действий.
Волгоградская правда06:07
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