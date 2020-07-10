Мишустин поставил задачу ввести трассу Москва-Казань в 2024 году
Смотрите также
ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
Глава Хабаровского края Фургал не признал вину в организации убийств
Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Гарик Харламов показал, как проводит время с дочерью от Кристины Асмус
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Жириновский после задержания Фургала пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы
Смертность в Петербурге побила десятилетний рекорд из-за коронавируса
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
Пострадавшую от падения бутылки на голову ребенка из Красногорска выписали из больницы
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
Мишустин в рамках рабочей поездки посетит Татарстан
Утвержден проект участка трассы М-12 в Нижегородской области
Трассу М12 из Москвы в Казань построят в 2024 году
Полностью замкнуть ЦКАД планируется в 2021 году
Песков призвал Жириновского доказать его слова о требуемых от Фургала коробках денег
Песков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре
Мишустин поставил задачу ввести трассу Москва-Казань в 2024 году
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что строительство трассы "Европа-Западный Китай" планируется завершить раньше срока — за четыре года. Он подчеркнул, что это не скажется на общей стоимости работ — около 770 млрд рублей. Трассу "Европа-Западный Китай" планируется построить в четыре этапа.В источнике
Подробнее о событии