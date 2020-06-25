Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что потенциал роста по всем направлениям АПК далеко не исчерпан, пишет РИА Новости. По его словам, «в целом аграрный сектор показывает сильные результаты».

Мишустин: потенциал роста по всем направлениям АПК не исчерпан

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