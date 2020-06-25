Экономика
Моя Москва.онлайнМишустин: потенциал роста по всем направлениям АПК не исчерпан
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что потенциал роста по всем направлениям АПК далеко не исчерпан, пишет РИА Новости. По его словам, «в целом аграрный сектор показывает сильные результаты».
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Мишустин: доля продукции АПК в общем экспорте РФ в 2019г возросла до 6%
Интерфакс - Россиявчера в 07:04
У агросектора сильные результаты, но потенциал отрасли не исчерпан - Мишустин
Milknews.ruвчера в 06:44
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Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
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Общество
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BFM.ru 09:41
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Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
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Происшествия
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По версии следствия, подозреваемый с 2014 года занимает высшее положение в преступной иерархии на территории Вологодской области.
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Леонид Федун прокомментировал своё письмо в МВД
Не хочется думать, что в действиях правоохранительных органов существует предвзятость к «Спартаку».
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Москва. Северо-Запад 09:51
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Что касается графического ядра, тестов маловато.
iXBT.com 10:39
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Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США
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В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
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Происшествия
Пашаев: у Ефремова случился сердечный приступ
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ВОЗ заявляет о новом всплеске коронавируса в Европе
В Старом свете число заболевших снова пошло в рост впервые за более, чем за 12 недель, рассказала директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на канале организации в YouTube.
Известия Мордовии 03:28
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Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Газпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»
Москва, 26 июня 2020, 15:52 — REGNUM Газпром договаривается с китайскими партнёрами об увеличении поставок газа до 44 млрд куб. в год.
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
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Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
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Общество
В России с 1 июля введут новые правила для автомобилистов
С 1 июля для российских водителей изменится порядок медицинского освидетельствования при получении прав впервые или их переоформлении.
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Футбол
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Футболисты московского "Динамо" находились в последние дни на изоляции на своей базе в Новогорске и ежедневно сдавали тесты на коронавирус, которые были отрицательными, Роспотребнадзор должен до конца дня отправить в клуб новое предписание, заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.
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В Херсоне мэр поздравил горожан с сотрудничеством с Гитлером
Акт провозглашения Украинского государства от 30 июня 1941 года, в котором националисты присягали Адольфу Гитлеру, разместили в Херсоне на плакате с поздравлением горожан с днем независимости Украины с подписью мэра Владимира Николаенко, 26 июня сообщает «Страна.UA».
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Новый Volkswagen Polo едет к дилерам
Компания Volkswagen объявила о начале поставок модели Polo нового поколения в дилерские центры марки.
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В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
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На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
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Тренер ЦСКА Гончаренко вернется в Москву 26 июня
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко 26 июня прибудет в Москву из Белоруссии, куда он уехал сразу после крупного проигрыша санкт-петербургскому "Зениту" в 23-м туре чемпионата России по футболу.
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