Мишустин отметил: новый порядок оформления материнского капитала нужно ввести как можно быстрее, чтобы семьи, в которых в этом году родился ребёнок, уже могли получить выплату.

Мишустин поторопил Госдуму с поправками о выплате маткапитала

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Футбол ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.

Шоу-бизнес Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.