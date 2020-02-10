Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрМишустин поторопил Госдуму с поправками о выплате маткапитала

Мишустин отметил: новый порядок оформления материнского капитала нужно ввести как можно быстрее, чтобы семьи, в которых в этом году родился ребёнок, уже могли получить выплату.
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