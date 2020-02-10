Политика
ТВ ЦентрМишустин поторопил Госдуму с поправками о выплате маткапитала
Мишустин отметил: новый порядок оформления материнского капитала нужно ввести как можно быстрее, чтобы семьи, в которых в этом году родился ребёнок, уже могли получить выплату.
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Мишустин рассчитывает на поддержку «Единой России» в реализации послания президента
Аргументы недели07:02
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Общество
Основатель «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes
Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Происшествия
Жертвами столкновения катеров в Таиланде стали дети из России
Российская дипмиссия в Таиланде подтвердила гибель двоих детей из РФ при столкновении катеров близ острова Пхукет.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло до 974
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Футбол
СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Следствие начало проверку после того, как 10 февраля на сайте "Астрахань FM" появилось сообщение о сексуальном контакте 35-летней учительницы и 15-летнего девятиклассника.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Политика
Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
Авто
Представлена уникальная спецверсия BMW X5 Timeless Edition
Компания BMW презентовала уникальную спецверсию X5 Timeless Edition, созданную совместно с ателье Аlсаптаrа из Италии.
Происшествия
Московский киноцентр «Октябрь» возобновит работу после ЧП на премьере
Столичный киноцентр "Октябрь" продолжит работу в обычном режиме с сегодняшнего утра. Об этом представители театра сообщили РИА "Новости".
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о массовых обысках в Забайкальском крае
В Забайкальском крае сотрудники ФСБ провели массовые обыски у последователей «Свидетелей Иеговы».
Политика
Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим
Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили в воскресенье две атаки беспилотников, принадлежащих боевикам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Экономика
Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году
Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной грипп.
Футбол
«Никаких оправданий». Роналду показал, как тренируется вместе с детьми
«Никаких оправданий», — написал Роналду в «Твиттере», прикрепив видео, как он качает пресс с дочкой.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение прямо в эфире
Актер Алексей Кравченко решился на серьезный шаг. В студии программы «Секрет на миллион» он сделал предложение своей любимой женщине.
Политика
В Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала
Поправки по расширению программы материнского капитала внесены в Госдуму. Первое обсуждение намечено на 19 февраля.
Футбол
Обрили уже. Неймар снова сменил имидж
Космос
Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу
В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
Здоровье
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек
Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
Футбол
ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака
Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
Культура
Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Шоу-бизнес
Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой
Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз в южных городах
Организаторы отменили концерты певицы Наргиз Закировой в Краснодаре и Ростове-на-Дону.