Коронавирус

ГЛАС.RUГЛАС.RUМишустин потребовал оптимизировать расходы бюджета

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости действующих механизмов оптимизации расходов государственного бюджета для снижения долговой нагрузки и финансовых затрат. Доклад по мерам оптимизации бюджетных расходов должен подготовить Андрей Белоусов.
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Мишустин потребовал оптимизировать расходы бюджета

ГЛАС.RU04:19

Мишустин поручил оптимизировать расходы бюджета

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Правительство России готовит оптимизацию расходов бюджета

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Правительство РФ одобрило проект плана новых мер из-за коронавируса

Gazeta.SPb02:57

В правительстве РФ 20 апреля начнут обсуждать, как оптимизировать расходы

ИА Красная Весна03:15

Белоусов до 20 апреля доложит о предложениях по оптимизации расходов бюджета

Российская газета02:30

Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса

РИА Новости02:28
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Здоровье

В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 19 человек

В Ульяновской области число зараженных коронавирусом людей выросло до 123. О 19 последних инфицированных стало известно сегодня, 16 апреля.
КП - Казань 16 апреля в 11:03
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Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
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Общество

За сутки в Красноярском крае коронавирус обнаружили еще у 45 человек

Как сообщает краевой роспотребнадзор, диагноз коронавирус подтвердился у 45 жителей Красноярского края. общее число заболевших по состоянию на субботу составило 276 человек.
ТВ-Енисей 03:54
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тысяч

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в США перевалило за отметку в 700 тыс. Об этом следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 22:48
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Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru 03:07
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Шоу-бизнес

Божена Рынска показала результат пластической операции

Результат настолько понравился новоиспеченной матери, что вместо того, чтобы как прочие знаменитости молчать о пластике в тряпочку, Божена решила сама объявить о перенесенной операции, разместив у себя в блоге снимки до и после.
Paparazzi.ru вчера в 10:53
Политика

Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
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Политика

Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:22
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Общество

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
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Культура

В России потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Политическая партия «Коммунисты России» обратится к телеканалу «Россия 1» с требованием прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза».
URA.Ru 16 апреля в 00:18
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Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru вчера в 07:13
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Здоровье

Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области

Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда 03:49
8
Общество

Коронавирус грозит дефицитом кофе в Латинской Америке

Пандемия коронавируса COVID-19 в странах Латинской Америки грозит возникновением дефицита кофе.
Коммерсантъ вчера в 19:51
3
Общество

Роспотребнадзор призывал срочно развернуть новые обсерваторы в Крыму

Обсерваторы в Крыму заполняются с большой скоростью. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская.
Московский Комсомолец 04:12
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Происшествия

Появилось видео задержания замглавы Хакасии

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 05:31
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Армия и оружие

Российские корабли провели учение в Черном море

Российские фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провели учение по отражению ракетной атаки кораблей противника в Черном море, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
РИА Новости вчера в 00:55
9
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
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Общество

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
5
Общество

Еще 59 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждены в Нижегородской области утром 18 апреля.
Время Н 03:56
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Путешествия

Анталья откроется для иностранных туристов не раньше августа

Представители сферы туризма Антальи не ожидают иностранцев раньше августа.
ToDay News Ufa вчера в 06:33
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Происшествия

За сутки более 1500 туляков получили предписания о самоизоляции

За сутки более 1500 туляков получили предписания о самоизоляции Соблюдение этого требования будут контролировать сотрудники полиции.
MySLO.ru 05:30
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в 81 российском регионе.
RT на русском вчера в 04:28
Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
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Происшествия

В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции

REGNUM вчера в 07:19
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
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Общество

Еще 162 пациента вылечились после коронавируса в Москве

Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло до 1679 человек, за сутки поправились 162 пациента.
ТАСС 03:19
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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