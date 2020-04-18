Коронавирус
ГЛАС.RUМишустин потребовал оптимизировать расходы бюджета
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости действующих механизмов оптимизации расходов государственного бюджета для снижения долговой нагрузки и финансовых затрат. Доклад по мерам оптимизации бюджетных расходов должен подготовить Андрей Белоусов.
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Кабмин поручил Белоусову представить доклад по оптимизации расходов бюджета
Будущее России. Национальные проекты02:54
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К концу мая ситуация в области туризма в Турции может начать нормализовываться, считает министр туризма и культуры страны Мехмет Эрсой.
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В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
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В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
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В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Происшествия
В Новосибирске скончался третий пациент с коронавирусом
В Новосибирске скончался еще один пациент от COVID-19. Таким образом регион потерял троих человек.
Сибкрай.ru 09:15
Происшествия
В Кировской области пьяные избили врача и водителя скорой помощи
Полиция Кирова ведет розыск двоих неизвестных, накануне напавших на водителя и врача скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области.
Интерфакс 11:22
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Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
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РИА Новости 11:25
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ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
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Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели 08:25
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Математики рассчитали пик эпидемии коронавируса в Новосибирске
Ученые разработали прогнозы для Москвы и Новосибирске. В столице России пик выявления новых случаев придется на середину мая.
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Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
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В США объяснили закупку ракетных двигателей у России
Бруно отметил, что власти попросили United Launch Alliance купить ракетные двигатели в конце холодной войны, чтобы российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране.
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МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
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Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
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Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
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Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
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Военное дело 06:55
Культура
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Знаменитый фестиваль поп-культуры Comic-Con не состоится в американском Сан-Диего в 2020 году.
Kinonews.ru вчера в 16:39
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Минздрав одобрил применение китайского препарата против коронавируса
Минздрав России одобрил применение против коронавируса незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохина.
Lenta.ru 11:26