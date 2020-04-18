Коронавирус

ГЛАС.RUГЛАС.RUМишустин потребовал оптимизировать расходы бюджета

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости действующих механизмов оптимизации расходов государственного бюджета для снижения долговой нагрузки и финансовых затрат. Доклад по мерам оптимизации бюджетных расходов должен подготовить Андрей Белоусов.
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Мишустин потребовал оптимизировать расходы бюджета

ГЛАС.RU04:19

Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса

РИА Новости02:28

В правительстве РФ 20 апреля начнут обсуждать, как оптимизировать расходы

ИА Красная Весна03:15

Правительство РФ одобрило проект плана новых мер из-за коронавируса

Gazeta.SPb02:57

Правительство России готовит оптимизацию расходов бюджета

АБН02:44

Белоусов до 20 апреля доложит о предложениях по оптимизации расходов бюджета

Российская газета02:30

Мишустин поручил оптимизировать расходы бюджета

News.ru03:25
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика

Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
9
Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
1K
Армия и оружие

Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

Газета.Ru вчера в 22:19
82
Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
753
Общество

В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля

В новом документе указано, что также все ответственные ведомства будут следить за соблюдением оренбуржцами режима самоизоляции.
Orengrad.ru 04:25
4
Шоу-бизнес

Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Рамблер вчера в 03:50
21
Общество

В Петербурге ещё 139 человек заболели коронавирусом

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге ещё 139 человек заболели коронавирусом.
Piter.tv 04:20
11
Происшествия

Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

РИА Новости 03:43
711
Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru 03:07
428
Общество

Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства

Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
Известия 02:44
136
Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
7
Общество

Власти Японии готовятся раздать населению по 100 тыс. иен

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение выделить каждому жителю страны наличными сумму в 100 тыс. иен (порядка $ 926).
ANNA-News вчера в 07:11
307
Общество

На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские

С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
4
Армия и оружие

В России создали резерв из 10 тысяч военных для борьбы с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 10:20
17
Происшествия

Московский поезд привез в Крым больного с подозрением на коронавирус

Вчера в одном из вагонов московского поезда, прибывшего в Крым, был выявлен пассажир с повышенной температурой, контактировавший с больным коронавирусом.
ForPost 04:17
2
Происшествия

Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
245
Общество

Еще 59 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждены в Нижегородской области утром 18 апреля.
Время Н 03:56
1
Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
2,5K
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
538
Общество

В Липецкой области ввели пропускной режим

Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
389
Происшествия

В Петербурге автомобиль каршеринга протаранил ограждение набережной

Возле дома номер 98 по набережной Мойки водитель не справился с управлением и автомобиль пробил ограждение у Поцелуева моста.
Российская газета 04:37
Здоровье

О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор

Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
811
Здоровье

Коронавирус проник еще в один район Ульяновской области

Ранее сообщалось о больных коронавирусом в семи муниципалитетах: Карсунском, Кузоватовском, Барышском, Новоспасском районах, а также Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске.
Первый ульяновский портал вчера в 09:48
9
Общество

ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи

Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM вчера в 00:53
2,1K
Наука

Установлена температура гибели коронавирусной инфекции

Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус.
Evo-rus.com 02:29
1,5K
Киберспорт

В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом

Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
Bethub.org вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной

Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News 16 апреля в 15:24
10
Общество

Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в Москве подтвердили 2649 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:29
83
Общество

В Ярославской области выявлено ещё 24 инфицированных коронавирусом

Ярославль, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Количество заражённых новым коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 24 человека.
REGNUM 04:01
21
Политика

Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

РИА Новости вчера в 22:40
120
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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