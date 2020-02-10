Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний и не выделять средства резервного фонда кабмина на увеличение финансирования тех или иных расходов.

с чего всё началось

Я бы попросил вас довести до министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний.

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС. Также премьер-министр потребовал от коллег не выделять средства резервного фонда правительства на увеличение финансирования расходов.

Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

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