Общество

Мой БрянскМой БрянскМишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС. Также премьер-министр потребовал от коллег не выделять средства резервного фонда правительства на увеличение финансирования расходов.
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Михаил Мишустин
Я бы попросил вас довести до министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний.
— Михаил Мишустин, российский экономистDP.RU 02:41

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