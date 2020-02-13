Экономика

ФАНФАНМишустин потребовал снизить ставку по ипотеке

Ипотечная ставка остается высокой и не способна улучшить жилищные условия граждан, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава российского правительства отметил, что ипотека в 9% остается высокой, ставка должна быть ниже 8%.
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Низкая ставка по ипотеке повысит требования к заемщикам

REGNUM14 февраля в 06:11

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс13 февраля в 03:35

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

RT на русском13 февраля в 08:17

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАСС13 февраля в 04:18

Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБК13 февраля в 04:07

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости13 февраля в 06:45

Бремя пришло: как правительство решит вопрос доступности ипотеки

Известия13 февраля в 11:30
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Биатлон

Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Российская газета вчера в 10:07
Наука

В московском метро нашли микробов из Нью-Йорка

Вывод: в метро разных городов мира состав микробных сообществ подчиняется одним и тем же закономерностям.
ТВ Центр 13 февраля в 10:20
Происшествия

Калининградский стрелок скончался в реанимации

Отмечается, что после стрельбы мужчина попытался покончить с собой, однако был доставлен в реанимацию. Позднее злоумышленник скончался.
Газета.Ru вчера в 15:08
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Здоровье

Названы сладости, которые не навредят при диабете

Напомним, что ранее эксперты назвали состояние, которое повышает риск возникновения диабета в шесть раз.
Smolnarod.ru 13 февраля в 11:19
Авто

На Алтае построят новые заправки для электромобилей

До 2025 года в Сибири планируют построить 110 новых станций для зарядки электромобилей.
Толк 14 февраля в 06:21
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Мой Брянск вчера в 09:08
Футбол

«Ростов» сыграл вничью со шведским АИКом

Жёлто-синие не смогли обыграть шведский клуб АИК. Игра закончилась со счётом 1:1, об этом сообщили в пресс-службе «Ростова».
1rnd.ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru 14 февраля в 09:05
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
Общество

ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Коммерсантъ вчера в 05:21
Здоровье

ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Вести.Ru 13 февраля в 19:10
Политика

Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
RT на русском вчера в 22:21
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес

После скандала Отиеву пригласили петь для миллионеров

Рамблер вчера в 06:49
Политика

ЦИК организует и проведет голосование по поправкам в Конституцию РФ

В бюллетене для голосования будет лишь один вопрос и два варианта ответа - да или нет, рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции сенатор Андрей Клишас.
Петербургский дневник 14 февраля в 07:44
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может снизить цену за Погба

Матч ТВ 14 февраля в 09:06
Политика

В Мюнхене встретились главы Армении и Азербайджана

Встречу по поводу урегулирования нагорнокарабахского конфликта проводят премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Красная весна вчера в 12:33
Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»

«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Чемпионат вчера в 14:48
Единоборства

Конор Макгрегор вызвал на бой Диего Санчеса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу Диего Санчеса на UFC Fight Night 167, вызвав его на бой.
Sports.ru вчера в 23:10
Армия и оружие

Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Avia.pro вчера в 21:49
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК 14 февраля в 09:30
Политика

Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского

RT на русском вчера в 23:52
Здоровье

В Египте выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Министерство здравоохранения и народонаселения Египта сообщило о первом случае выявления нового коронавируса в стране.
Аргументы и Факты 14 февраля в 13:28
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 14 февраля в 06:41
Общество

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Наталья Штурм рассказала о сложных отношениях с матерью

НТВ вчера в 14:45
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru 14 февраля в 20:00
Музыка

Юрий Антонов перенес юбилейный концерт по состоянию здоровья

Независимый публицист 14 февраля в 09:52
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