Экономика
Газета.RuМишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
По словам премьер-министра, нововведение не коснется счетов со ставкой ниже 1%, в частности, зарплатных счетов граждан. Мишустин пояснил, что налог распространяется только на проценты от вкладов, а не на сами депозиты. Кроме того, он будет взиматься с процентных доходов свыше 60 тыс. руб.
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Мишустин: новый налог с процентов по вкладам не связан с ситуацией в экономике
Коммерсантъ31 марта в 07:04
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