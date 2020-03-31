Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

По словам премьер-министра, нововведение не коснется счетов со ставкой ниже 1%, в частности, зарплатных счетов граждан. Мишустин пояснил, что налог распространяется только на проценты от вкладов, а не на сами депозиты. Кроме того, он будет взиматься с процентных доходов свыше 60 тыс. руб.
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Налог на проценты по вкладам будет браться с сумм свыше 60 тыс. рублей

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Минфин разъяснил новый налог с процентов по вкладам

Российская газетавчера в 13:50

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Фонтанка.Ру31 марта в 06:34

Мишустин заверил в отсутствии налогов на проценты с зарплатных счетов

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Мишустин назвал доход от процентов, не подпадающий под новый налог

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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
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МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование

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Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
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Происшествия

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Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

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В Германии назвали сроки пика падения экономики из-за коронавируса

Глава минэкономики и энергетики Германии Петер Альтмайер считает, что пик падения немецкой экономики придется на май 2020 года, передает РИА "Новости".
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В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков

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