Новый налог на проценты с вкладов не обусловлен установлением трудной ситуации в отечественной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 31 марта. По его словам, инициатива прорабатывается в целях гарантирования стабильности в перспективе.

Мишустин объяснил введение нового налога на проценты с вкладов

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