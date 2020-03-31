Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМишустин объяснил введение нового налога на проценты с вкладов

Новый налог на проценты с вкладов не обусловлен установлением трудной ситуации в отечественной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 31 марта. По его словам, инициатива прорабатывается в целях гарантирования стабильности в перспективе.
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Госдума утвердила 13-процентный налог на вклады: у поправки есть нюансы

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Телеканал 360°07:57
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Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
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Число заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось до 25 человек

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Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
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Двух свердловчан накажут за выгул собак во время самоизоляции

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На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
ТАСС 20:26
Здоровье

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Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
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В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала, за что в неё влюбился Гарик Харламов

Отношения Харламова и Асмус завязались, когда Кристина уже была звездой популярного сериала «Интерны».
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В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
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В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
РБК 14:51
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
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Речь идет о культовом советском вестерне режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
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СМИ предрекли отставку главы МЧС Липецкой области

В пресс-службе регионального ведомства, в свою очередь, заявили, что сведений об отставке руководителя у них нет.
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Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске

Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.
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Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
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