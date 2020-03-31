Экономика
Газета.RuМишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
По словам премьер-министра, нововведение не коснется счетов со ставкой ниже 1%, в частности, зарплатных счетов граждан. Мишустин пояснил, что налог распространяется только на проценты от вкладов, а не на сами депозиты. Кроме того, он будет взиматься с процентных доходов свыше 60 тыс. руб.
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Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
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В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
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Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
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Патриарх Кирилл объедет Москву с иконой
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Россия поможет США в борьбе с коронавирусом
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Общество
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Общество
Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое
Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Омской области выросло до восьми
Количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Омской области с 3 до 8 человек, один из заболевших находится в очень тяжелом состоянии, сообщила во вторник журналистам пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
Происшествия
СК проверит нарушение карантина жительницей Смоленской области
Следственный комитет Смоленской области начал проверку, после того как в местных СМИ появилась информация, что жительница города Рославль не ушла на карантин после возвращения из-за границы.
Футбол
ФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса
ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса.
Здоровье
Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что можно сделать, чтобы сократить сроки карантина, введенного в регионах России из-за распространения коронавируса.
Общество
В Смоленской области ввели режим полной самоизоляции
В Смоленской области внесли изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Регион переходит в режим полной самоизоляции.
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Общество
Правительство за день изменило список товаров первой необходимости
Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
Общество
Регистрацию браков в России приостановят
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить регистрацию браков в России в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
Князь Монако вылечился от коронавируса
Князь Монако Альбер II успешно вылечился после заражения коронавирусом.
Общество
Какие регионы России ввели режим самоизоляции
Согласно указу Сергея Собянина с 30 марта все жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Общество
США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса
Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек.
Музыка
«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта
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Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.