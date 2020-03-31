Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

По словам премьер-министра, нововведение не коснется счетов со ставкой ниже 1%, в частности, зарплатных счетов граждан. Мишустин пояснил, что налог распространяется только на проценты от вкладов, а не на сами депозиты. Кроме того, он будет взиматься с процентных доходов свыше 60 тыс. руб.
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