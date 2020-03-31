По словам премьер-министра, нововведение не коснется счетов со ставкой ниже 1%, в частности, зарплатных счетов граждан. Мишустин пояснил, что налог распространяется только на проценты от вкладов, а не на сами депозиты. Кроме того, он будет взиматься с процентных доходов свыше 60 тыс. руб.

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Экономика Россию похвалили за экономическую изоляцию Политика экономической изоляции, которой Россия придерживалась на протяжении последних лет, в условиях нынешнего кризиса приносит свои плоды.

Экономика Что изменится в российских законах в апреле 2020 года 1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Здоровье Правительство корректирует правила ОМС для борьбы с COVID-19 Правительство корректирует правила ОМС для борьбы с COVID-19 Правительство сможет вводить особый порядок работы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России при ЧС или пандемии.

Происшествия В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения самоизоляции Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении 33-летней женщины и 37-летнего мужчины, которые контактировали с зараженными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.

Здоровье В США заявили о четверти случаев бессимптомного протекания коронавируса Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд заявил в интервью на радио, что около четверти случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией могут протекать бессимптомно.

Политика Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Транспорт Работу метро в Петербурге ограничат В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.

Армия и оружие ВСУ устроили миномётную атаку по окраинам Донецка Донецк, 31 марта 2020, 19:18 — REGNUM Миномётный обстрел окраин Донецка осуществила украинская сторона 31 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью 1. 31 марта закончился переходный период после отказа от титулов 8 января британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.

Общество В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции Из-за коронавируса в Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции. Меры приняты в отношении граждан всех возрастов.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.