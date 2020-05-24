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Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Ураза-байрам. Российский лидер отметил, что мусульманская община вносит огромный вклад в поддержание межнационального мира.
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Аксенов отметил вклад мусульман в развитие Крыма

РИА Новости06:38

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Коммерсантъ04:28

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

РБК03:50

Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

RT на русском02:59

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ТАСС03:06

Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:29, Ашберн
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