Религия
РЕН ТВМишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Ураза-байрам. Российский лидер отметил, что мусульманская община вносит огромный вклад в поддержание межнационального мира.
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Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru вчера в 15:27
Политика
Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Футбол
«Аугсбург» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги
Аугсбург, Германия, 24 мая 2020, 16:22 — REGNUM «Аугсбург» одержал победу «Шальке» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
REGNUM 09:22
Происшествия
В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья
Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском 08:13
Общество
В Гонконге возобновились массовые протесты
В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Здоровье
90 новых случаев коронавируса зафиксировали в Свердловской области
Всего в Свердловской области у 3704 человек подтвержден коронавирус, из них 1226 пациентов выздоровели, 16 — скончались.
Kursk.com 04:03
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Авто
В Сети продемонстрировали новый компактный кроссовер Lada
Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле.
Tvoe-avto.com 05:37
Происшествия
Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости 08:26
Хоккей
Панарин рассказал о реакции Знарка на предложение его дочери
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как нынешний тренер «Спартака» Олег Знарок отреагировал, когда узнал о предложении, которое хоккеист сделал его дочери Алисе.
ProstoProSport 03:10
Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
Футбол
Кокорин сфотографировался на фоне Rolls Royce
Форвард «Сочи» Александр Кокорин выложил фотографию на фоне чёрного Rolls Royce.
Soccer.ru вчера в 11:08
Общество
Где заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области зафиксировано ещё 86 случаев заражения коронавирусом.
СОВА вчера в 04:29
Здоровье
Коронавирус выявлен во всех городах и районах Ростовской области
В Ростовской области до сегодняшнего дня коронавирус был подтвержден в 54 из 55 муниципальных образованиях региона.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:10
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Выучил Маск и другую поговорку — «Говорят, что кур доят».
Говорит Москва 04:30
Армия и оружие
Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников
Военное дело 05:45
Происшествия
Грузинский теннисист задержан за избиение бывшей жены
Правоохранители Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили, стоящего в Топ-30 мирового рейтинга, за избиение бывшей жены.
Вести.Ru 08:59
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости 05:00
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 22 мая в 10:52
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный клип
Популярные американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде порадовали поклонников выходом совместного клипа на песню Rain On Me.
Srnsk 03:07