Религия
РЕН ТВМишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Ураза-байрам. Российский лидер отметил, что мусульманская община вносит огромный вклад в поддержание межнационального мира.
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Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Общество
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Космос
Космонавт Вагнер рассказал об адаптации к невесомости
Невские Новости вчера в 15:44
Армия и оружие
ДНР подавила позиции украинских силовиков на окраине Донецка
Российская газета 08:48
Здоровье
В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса
Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
Происшествия
Полиция оштрафовала участников ночной вечеринки в центре Новосибирска
Коммерсантъ 10:58
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
Хоккей
Панарин рассказал о реакции Знарка на предложение его дочери
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как нынешний тренер «Спартака» Олег Знарок отреагировал, когда узнал о предложении, которое хоккеист сделал его дочери Алисе.
ProstoProSport 03:10
Шоу-бизнес
Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж
Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Политика
В Израиле начинается судебный процесс над Нетаньяху
В Израиле в воскресенье, 24 мая, начнётся первый в истории страны судебный процесс на котором главным обвиняемым будет действующий премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
RT на русском вчера в 18:21
Кино
Вышел трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню» от HBO
Телеканал HBO опубликовал на своём YouTube-канале трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню», повествующего о преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в регионе, сообщает News.ru.
UfacityNews.ru 22 мая в 04:59
Происшествия
Петербуржцы сдвинули машину, чтобы уступить дорогу пожарной службе
В субботу вечером, 23 мая, в соцсети петербуржцы поделились видеозаписью, на которой видно, как мужчины, сплотившись, раскачивают автомобиль, мешающий проехать пожарной машине.
Piter.tv 10:14
Общество
В Подмосковье перестал действовать пропускной режим
С субботы, 23 мая, в Московской области официально перестал действовать пропускной режим.
Газета.Ru 22 мая в 23:48
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Выучил Маск и другую поговорку — «Говорят, что кур доят».
Говорит Москва 04:30
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru вчера в 10:05
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Актуальные Новости 22 мая в 10:43
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском вчера в 09:02
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»
Клип российской группы Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:52
Общество
Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области
Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
Происшествия
На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП
В Свердловской области на 105 км автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и «Волга».
Вечерние Ведомости 09:52