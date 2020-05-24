Религия

РЕН ТВРЕН ТВМишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Ураза-байрам. Российский лидер отметил, что мусульманская община вносит огромный вклад в поддержание межнационального мира.
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Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Коммерсантъ04:28

Путин и Мишустин поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

ТАСС02:12

Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

RT на русском02:59

Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрам

Lenta.ru02:53

Майк Помпео поздравил всех мусульман с Ураза-Байрамом

ИА Красная Весна05:49

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

РБК03:50

Мишустин отметил важный и созидательный труд мусульман России

РИА Новости02:53
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
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