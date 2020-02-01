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РИА НовостиРИА НовостиМишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации. Встреча предстоятеля Русской православной церкви и председателя правительства России состоялась в Тронном зале Храма Христа Спасителя.
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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

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