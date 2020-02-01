Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации. Встреча предстоятеля Русской православной церкви и председателя правительства России состоялась в Тронном зале Храма Христа Спасителя.

Наука Ученые дали научное объяснение человеческой глупости Ученые из Университета науки и технологии (КНР) дали простое, основанное на квантовой физике научное объяснение человеческой глупости.

Политика ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».

Политика В Раде пригрозили свержением Зеленского Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

Общество Падение метеорита на Урале попало на видео Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.

Политика Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Культура Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".