Религия

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации. Встреча предстоятеля Русской православной церкви и председателя правительства России состоялась в Тронном зале Храма Христа Спасителя.
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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

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Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

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Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:26
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Президент Молдовы направил поздравительное послание Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу

КП - Молдова10:45
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