Религия
РИА НовостиМишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации. Встреча предстоятеля Русской православной церкви и председателя правительства России состоялась в Тронном зале Храма Христа Спасителя.
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Сергей Собянин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:26
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